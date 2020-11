Udinese, Marino: “Ho visto lo spirito operaio che finora ci era mancato”

Il direttore dell’area tecnica ha parlato al canale ufficiale al termine della sfida col Sassuolo:

“Devo fare i complimenti alla squadra perché ha giocato con spirito tecnico ma anche con spirito operaio che è ciò che mancato nelle altre partite, perché solo con la qualità che abbiamo immesso ma senza determinazione non fai risultato, di fronte ad un Sassuolo che è una signora squadra. Ora è necessario far crescere la squadra, stiamo intanto recuperando giocatori importanti come Nuytinck e il suo apporto si è visto sulla linea difensiva, come Larsen che ci è mancato a inizio campionato, Zeegelaar ha fatto bene, Arslan ha giocato col cuore finendo col turbante in testa, questo è l’aspetto che ci è mancato finora e che coniugandolo con la qualità che abbiamo, raggiungeremo un equilibrio vincente”.