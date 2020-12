Udinese, Marino: “Il ritorno di Gotti è sicuramente un’arma in più per noi”

Il direttore dell’area tecnica dell’Udinese, Pierpaolo Marino ha parlato a pochi minuti dall’inizio della partita contro il Torino. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “Il ritorno di Gotti è sicuramente un’arma in più per noi anche se devo dire che per fortuna non abbiamo avuto occasione di rimpiangere la sua assenza fisica, naturalmente però si tratta di un valore aggiunto per noi. Noi abbiamo avuto tanti problemi dall’inizio del campionato a causa di un mercato risoltosi verso la fine e delle condizioni fisiche e atletiche di chi è arrivato qua. Ora la squadra sta cercando la sua identità e la giusta coesione, sento che siamo sulla strada giusta per trovarle entrambe”.

Un ricordo di Paolo Rossi? “Ho un ricordo legato a lui all’epoca del mio primo anno in Serie A con l’Avellino, andammo a giocare a Vicenza e lui segnò all’ultimo minuto un contestato gol partita. Al termine della gara venne da noi e ammise che forse si trovava in fuorigioco, e questo secondo me è un episodio che testimonia ulteriormente la grandezza dell’uomo. Per me è un ricordo splendido. Quando se ne vanno persone come Maradona o Pablito, un pezzo del cuore del calcio si stacca e ci lascia“.