Udinese, Marino: “La squadra ha qualità importanti e penso che potremmo fare cose interessanti”

Il direttore dell’area tecnica dell’Udinese, Pierpaolo Marino ha parlato a pochi minuti dall’inizio della partita contro il Crotone. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “ La squadra ha qualità importanti e penso che potremmo fare cose interessanti. L’Udinese delle ultime partite è una squadra che ha trovato la giusta quadratura tra la qualità e le motivazioni, noi però ora abbiamo un’altra sfida davanti. Finora siamo sempre stati grandi con le grandi e piccoli con le piccole, quella di stasera per noi è una sfida che fa parte del processo di crescita che dobbiamo intraprendere. Anche con gli infortuni abbiamo avuto qualche problema nell’ultimo periodo ma soprattutto ad inizio campionato, ora però la squadra sta dimostrando la bontà di tutta la rosa perché anche chi è subentrato agli indisponibili ha messo in mostra grandi qualità. A questo punto direi veramente che in rosa abbiamo 20-25 titolari”.