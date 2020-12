Udinese, Marino: “Le parole di Rossitto mi commuovono”

Il Responsabile dell’area tecnica dell’Udinese Pierpaolo Marino, commenta la lettera di Fabio Rossitto, ex giocatore del Club bianconero:

“Leggere quelle parole da uno dei nostri guerrieri del passato mi lascia sensazioni di grande commozione e di grandi ricordi. Devo dare atto a Rossitto di aver fatto una bellissima cosa mandando questa lettera aperta e di darmi un grande assist per evidenziare alla squadra le virtuosità che stiamo mostrando e che dobbiamo cercare di non perdere. Queste manifestazioni di interesse per la maglia che si stanno riscontrando nel gruppo squadra in questi ultimi giorni devono farci lavorare con l’obiettivo che questo amore per la maglia cresca sempre di più. Negli anni di Rossitto c’era una simbiosi totale tra squadra e pubblico e una delle spinte maggiori veniva dalla continua conquista di sentimenti di affetto col territorio e la tifoseria. Oltre a Fabio ci sono tantissimi altri giocatori che hanno contribuito a sviluppare quel clima. Io credo che i nostri giocatori abbiano intrapreso proprio questa squadra. A loro dico di preoccuparsi che questi equilibri non si rompano: se riusciremo a mantenerli intatti, questi ci porteranno a un ciclo che sarà ricordato come quello evocato da Rossitto”.