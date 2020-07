Udinese, Marino: “Non meritiamo di sprofondare giù”

Il direttore dell’area tecnica dell’Udinese, Pierpaolo Marino ha parlato a pochi minuti della sfida contro la Juventus. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “Lasagna non era in condizione di scendere in campo, dopo gli esami approfonditi. La salvezza? Non è che non fossimo pronti a non perdere a Napoli, anche se il ko è stato rocambolesco e immeritato e che Genoa o Lecce potessero vincere. Siamo pronti all’evenienza, siamo consapevoli della forza della squadra: ci siamo tenuti a debita distanza dalla zona caldissima, siamo certi di poter continuare così. Non scordiamo che a gennaio avevamo 24 punti, non siamo mai stati vicini alla zona calda. E’ un problema di maturità: ho visto che, se facessimo il campionato al netto dei recuperi, saremmo a 41-42 punti… Abbiamo perso punti a Bologna, Napoli, col Genoa, anche con rigori all’ultimo secondo o a tempo scaduto“.

Cosa non bisogna perdere?

“La sua filosofia di gioco. Siamo una squadra che non merita di sprofondare giù. Dobbiamo mantenere questo elemento che ci ha trascinati: i risultati, anche dopo la sosta, sono abbastanza soddisfacenti. Abbiamo vinto a Roma, aprendo poi il baratro della SPAL in una gara per loro decisiva. Abbiamo attributi e qualità per far sì che l’Udinese non sprofondi“.