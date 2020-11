Udinese, Marino: “Per Deulofeu oggi è una verifica. Non è al top della forma”

Il direttore dell’area tecnica dell’Udinese, Pierpaolo Marino ha parlato prima della gara di Coppa Italia contro la Fiorentina. Queste le sue parole ai microfoni di Rai Sport: “Questa sera in campo scenderanno dei giocatori importanti che magari non hanno avuto la possibilità di esprimersi in campionato ma che sappiamo per certo trattarsi di giocatori competitivi. Deulofeu? Questa sera è una sorta di verifica per lui, io personalmente credo che non sia a più del 60%/70% della sua condizione ma vedremo quanto influiranno le motivazioni sulla sua performance”.