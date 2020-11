Udinese, Marino: “Roba da perdere 10 anni di vita. Vittoria che fa ben sperare”

Il direttore dell’area tecnica dell’Udinese, Pierpaolo Marino ha parlato al termine della vittoria di misura contro il Genoa, firmata dal gol di De Paul, con il brivido finale del gol annullato a Scamacca a pochi minuti dalla fine. Queste le parole di Marino ai microfoni di Udinese Tv: “Roba da perdere 10 anni di vita. Non so come descrivere le emozioni di quei momenti finali e di questa vittoria perché finalmente dopo molte partite in cui abbiamo regalato qualcosa oggi possiamo uscire dal campo dicendo di aver avuto anche un po’ di fortuna. Comunque la squadra ha giocato con grande cuore e su questo dobbiamo gettare le basi per ripartire, è un risultato che ci sta bene e sono contento dell’atteggiamento. Sicuramente c’è una compattezza che mi è piaciuta ma devo dire che ho preferito l’Udinese vista a Reggio Emilia, ci sta che abbiamo perso con Milan, Roma e Verona anche se meritavamo ben altro e oggi possiamo dire di aver recuperato due dei punti persi per strada in precedenza. Una vittoria in un momento come questo ci fa sperare bene per il futuro“.