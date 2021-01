Udinese, Marino torna sulla cessione di Lasagna e parla di Llorente

Il direttore tecnico dell'Udinese, Pier Paolo Marino è tornato sulla cessione di Kevin Lasagna e ha parlato anche del nuovo arrivo Llorente

"La cessione di Lasagna? L'ho detto anche in altre occasioni, il cambio di procuratore è un fatto che non va dimenticato. Se un calciatore è contento della sua situazione non cambia procuratore. È stato lui a lavorare per questa operazione e ha portato un’offerta che non potevamo non prendere in considerazione. Ci dispiace che non faccia più parte dell'Udinese, però siamo consapevoli del fatto che nel calcio si aprono e si chiudono. Adesso è tempo di guardare avanti, Lasagna rappresenta il passato. LE smentite sulla sua partenza? Una società come la nostra è tenuta a comunicare, anche se in contrasto con le trattative di mercato. E che potrebbero anche naufragare a causa di certe dichiarazioni".