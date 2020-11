Udinese, Marino: “Ultimamente ottime prestazioni ma spesso ci siamo fatti soffiare il risultato”

Il direttore dell’area tecnica dell’Udinese, Pierpaolo Marino ha parlato a pochi minuti dall’inizio della partita contro il Sassuolo. Queste le sue parole ai microfoni di Sky: “Sono convinto che dobbiamo dimostrare qualcosa attraverso il gioco e la determinazione. Nelle ultime partite abbiamo messo in mostra delle prestazioni sempre positive ma alla fine ci siamo fatti regolarmente soffiare il risultato. Questa squadra rispetto alla scorsa stagione è stata rinforzata e venivamo comunque da un tredicesimo posto, non proprio in fondo alla classifica, il problema è che facciamo ancora fatica a coniugare la qualità alla necessità di fare punti. Dobbiamo ancora trovare il nostro equilibrio ma sono convinto che con la determinazione ed il lavoro ce la faremo. Siamo comunque ancore alle prime giornate di campionato e le varie sconfitte sono inframezzate dalla vittoria con il Parma che è tutt’altro che una squadra di second’ordine. La squadra è convinta dei propri mezzi ma la convinzione e l’autostima non devono sfociare in presunzione, ma devono unirsi alla massima concentrazione che un campionato come la Serie A richiede“.