Udinese, Marino: “Vittoria bellissima, ma ora niente svolazzi fuori luogo”

Il Ds bianconero commenta la vittoria sul Sassuolo al canale ufficiale:

“Il mio compito è trasferire esperienza, fare insomma da chioccia a tutto l’ambiente tecnico e di spogliatoio e questo lo faccio con passione.

Dobbiamo ora rimanere coi piedi per terra, questi 24 punti devono essere la base per la crescita nel medio periodo e dare alla città e alla famiglia Pozzo le soddisfazioni che tutti meritano.

Il Sassuolo è una squadra organizzata, con individualità importanti e questo aumenta il valore della vittoria e delle certezze che la società sta acquisendo. Ora ci aspetta un calendario difficile, ma potremo stupire. Devo elogiare tutti, anche chi non ha giocato perché ha permesso di creare in spogliatoio quell’atmosfera che poi si è trasferita in campo. i risultati raggiunti non sono casuali, ma questo non ci deve ora far compiere svolazzi fuori luogo”.