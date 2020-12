Udinese, mercato: De Paul il primo nome per sostituire Eriksen

Udinese News – Rodrigo De Paul resta sempre al centro delle voci e delle indiscrezioni di mercato, anche per gennaio, così come è stato per la passata sessione estiva. Il numero dieci dell’Udinese resta il primo nome sulla lista di Giuseppe Marotta e dell’Inter. L’argentino resta però legato al futuro di Christian Eriksen, sempre più fuori dai progetti di Antonio Conte. un amore mai sbocciato quello tra il tecnico italiano e il fantasista danese. La fonte però si spinge anche oltre il semplice interessamento. Rivelando quella che potrebbe essere la strategia del club meneghino: prestito oneroso con obbligo di riscatto tra 18 mesi per far respirare le casse. L’Udinese in ogni caso dovrà are i conti con la volontà del suo capitano. he ha dichiarato di voler giocare la Champions League. Il giocatore non ha mai nascosto la sua intenzione di fare un passo in avanti, andare a giocare in un club ambizioso e di prima fascia. E le prestazioni di De Paul, continuano ad incantare in Serie A, ma non solo.

De Paul all’Inter, tra Eriksen e contropartite all’Udinese

L’operazione comunque non in discesa. Come detto tutto è legato ad Eriksen e alla sua cessione. Il danese piace sempre all’Arsenal che osserva da vicino l’evolversi della situazione in casa Inter. I soldi che verranno incassati dall’ex Tottenham dovrebbero poi essere investiti sul capitano dei friulani. Ci sarebbe anche il Papu Gomez come opzione, ma è il Piano B di Marotta, che preferirebbe regalare De Paul ad Antonio Conte. A Udine potrebbero andare in prestito Vecino e Pinamonti per limare il costo di un’operazione da circa 30 milioni di euro, sempre secondo quello che riporta SportMediaset. Un’ipotesi percorribile, soprattutto perché l’Udinese ha bisogno di rinforzi. C’è da capire se il centrocampista uruguaiano e l’attaccante ex Genoa accetterebbero di trasferirsi alla corte di Luca Gotti e vestire la maglia bianconera.