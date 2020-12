Udinese, mercato: Musso il primo nome per il dopo Handanovic

Udinese, dopo Rodrigo De Paul anche Juan Musso finisce nel mirino dell’Inter

Udinese News – Abbiamo riportato dell’interesse dell’Inter per Rodrigo De Paul, capitano dei friulani. Entrato nei radar dei nerazzurri nel caso in cui Christian Eriksen dovesse trasferirsi a gennaio all’Arsenal. L’argentino infatti sembra essere il preferito della dirigenza del club meneghino per sostituire il danese. Non c’è però soltanto il capitano della squadra bianconera ad aver acceso le attenzioni di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio. Anche Juan Musso infatti, secondo quanto riporta il portale calciomercato.com, piace all’Inter. l’estremo difensore argentino è nel novero dei nomi, presi in considerazione per sostituire al meglio Samir Handanovic. Una scelta particolare perché lo sloveno si trasferì proprio dai friulani ai nerazzurri nove anni fa. E il ventiseienne in forza a i bianconeri potrebbe fare lo stesso percorso a stagione conclusa.

Pe convincere il patron Pozzo però serviranno ben 30 milioni di euro, questa è la valutazione che l’Udinese fa del suo portiere. Difficilmente in estate i bianconeri riusciranno a trattenere l’argentino, così come De Paul. Entrambi infatti hanno voglia di fare ‘il passo successivo della loro carriera’. Il centrocampista ha già dichiarato di voler giocare in Champions League, desiderio legittimo. Juan Musso sempre secondo la fonte è il primo nome in lista, il preferito. Insieme a lui ci sono anche Anatolij Trubin, portiere ucraino 19enne, dello Shakhtar Donetsk. C’è anche Alessio Cragno del Cagliari, ma anche i questo caso la valutazione è alta e anche in questo caso servirà un’offerta importante per portare a Milano il nuovo ‘numero uno’. La dirigenza nerazzurra per ora però sembra essere convinta della qualità dell’estremo difensore dell’Udinese e nei prossimi mesi potrebbe partire l’affondo decisivo. Juan Musso merita uno sforzo economico importante, questo è quello che sembra filtrare dagli ambienti nerazzurri. I friulani quindi dovranno guardarsi intorno, in estate servirà un nuovo portiere.