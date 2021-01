Udinese, mercato: piace un centrocampista svizzero

L'Udinese di Luca Gotti si prepara ad affrontare l'Inter di Antonio Conte, ma non perde di vista il mercato, ecco le ultime news

Secondo quanto riporta il portale calciomercato.com però l'Udinese avrebbe messo gli occhi su Toni Domgjoni, centrocampista svizzero classe 1998, attualmente in forza allo Zurigo. Un'idea per gennaio, da costi contenuti, dato che il contratto del calciatore è in scadenza a giugno. Il giocatore potrebbe arrivare e prendere il posto in rosa lasciato da Mamadou Coulibaly, che ha lasciato L'Udinese nei giorni scorsi per passare in prestito alla Salernitana. Un buco in rosa che va risolto. Oltre al senegalese anche il portiere Nicolas e Ter Avest hanno salutato la compagine bianconera in questa finestra di mercato invernale. A loro potrebbe aggiungersi anche Kevin Lasagna. L'attaccante infatti è nel mirino dell'Hellas Verona, e la trattativa fra le due società sta per andare in porto sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a nove milioni di euro, più uno di bonus qualora gli scaligeri si qualificassero in Europa League.