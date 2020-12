Udinese, mercato: Pinamonti più lontano dai bianconeri

Udinese News – Ultimamente Udinese e Inter vengono accostate spesso quando si parla di mercato. Anche perché ai nerazzurri piace, e non poco, il capitano della squadra friulana: Rodrigo De Paul. L’argentino sembra essere in cima alla lista dei desideri di Antonio Conte, in vista di gennaio. Il tecnico infatti sarebbe ben felice di rinunciare a Christian Eriksen, con cui non è mai scattata la scintilla, per accogliere a braccia aperte l’argentino. I bianconeri però sono stati chiari, il calciatore non partirà per meno di 30 milioni di euro e quindi tutto potrebbe essere stato rimandato a quest’estate. Ma non c’è solo Rodrigo De Paul tra i discorsi fatti da Inter e Udinese. C’è anche Juan Musso, L’estremo difensore sembra essere stato individuato come colui che ‘raccoglierà il testimone da Samir Handanovic‘ a fine stagione. ma oltre al portiere c’e, anzi forse è meglio dire c’era un’altra pista di mercato, che questa volta però portava da Milano a Udine e non il contrario.

Notizie Udinese – Pinamonti, stop ai discorsi con l’Inter. Tutto dipende da De Paul

L’Udinese infatti stava accarezzando l’idea di regalare a gennaio Andrea Pinamonti a mister Luca Gotti. Un’innesto di qualità per il reparto avanzato, viste anche le tante notizie sul futuro di Kevin Lasagna. Le due società ne hanno parlato, anche se lo stipendio dell’attaccante, gestito da Mino Raiola, non è in linea con i parametri dei friulani. Lo stop alle trattative però è arrivante conseguente a quelle per Rodrigo De Paul in nerazzurro, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport. Aveva provato ad inserirsi anche il Genoa, ma i rossoblù nelle ultime ore sembrano aver chiuso per il ritorno di Kris Piatek in Liguria. Pinamonti quindi rischia di rimanere all’Inter, chiuso da Lautaro Martinez, Lukaku e Alexis Sanchez. Il giocatore infatti ormai sembra essere lontanissimo dall’Udinese.