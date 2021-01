Udinese, mercato: serve un innesto a centrocampo

Udinese News – Si avvicina la prossima sessione di mercato. L’Udinese però, come al suo solito ha già iniziato il suo lavoro di pianificazione anche per la prossima stagione. I friulani, infatti, avevano messo gli occhi, ormai da tempo, su Emre Akbaba. Centrocampista attualmente in forza al Galatasaray. Secondo quello che riporta il portale turco Fanatik, il giocatore sarebbe ad un passo dal firmare il rinnovo contrattuale con il club di Istanbul. Una notizia che se confermata modificherà i piani della dirigenza bianconera, che a quel punto dovranno rivolgere il loro sguardo altrove. Le avance dell’Udinese quindi dovrebbero venir rispedite al mittente. Servirà un nuovo rinforzo per la squadra di mister Luca Gotti, la dirigenza è già al lavoro per accontentare l’allenatore. Servono nuovi innesti per continuare la lotta salvezza, a gennaio. E nuovi profili con cui sostituire il possibile partente De Paul, il capitano dei friulani è sempre al centro delle voci di mercato.

Notizie Udinese – Un centrocampista si allontana e uno è in partenza a gennaio

Se un obiettivo si allontana, un centrocampista già in rosa sembra avere le valigie in mano. Mamadou Coulibaly, infatti, in questa stagione ha giocato solo 3 gare, le prime tre di campionato, 2 da titolare per 90′, l’ultima solo uno spezzone di partita. Il senegalese nel 2017 viene acquistato per 2 milioni di euro dall’Udinese, che lo preleva dal Pescara, con cui firma un contratto di cinque anni. Ora all’orizzonte c’è un ritorno nella serie cadetta, in prestito, la Salernitana monitora la situazione. L’interesse estivo della squadra campana non è mai scemato in questi mesi e potrebbe essere il rinforzo giusto per centrare la promozione. L’Udinese però sembra aver già trovato il sostituto del ragazzo: Branislav Knezevic, calciatore classe 2002, in forza al Macva Sabac. Il mercato si avvicina e la dirigenza è già al lavoro per regalare a Gotti un nuovo innesto.