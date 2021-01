Udinese, mercato: si valuta il ritorno di un ex bianconero

Udinese News – L’Udinese di Luca Gotti ha iniziato il suo ritiro. La squadra friulana è una delle delusione di questa Serie A. Quindicesimo posto in classifica e soltanto 16 punti racconti in altrettante partite disputate. Cammino che non fa presagire nulla di buono per la squadra friulana che dovrà sudarsi la salvezza in questa stagione, presumibilmente fino all’ultimo. Anche il tecnico rischia, lo avevamo riportato. La panchina dei bianconeri traballa, ma la società prima di prendere misure drastiche, anche perché ha dovuto insistere e non poco per convincere Gotti ad accettare il ruolo di primo allenatore anche per questa stagione, vuole provarle tutte.

Notizie Udinese – Dopo la scelta del ritiro arrivano anche calciatori dal mercato?

Prima la decisione del ritiro, a tempo indeterminato, dopo la sconfitta con il napoli e in previsione del prossimo impegno con la Sampdoria. Poi il mercato. Sì, perché la squadra va rinforzata, tanti gli infortuni e diverse le cessioni: Mamadou Coulibaly ha raggiunto al Salernitana in prestito, Hidde ter Avest invece dovrebbe andare all’ Utrecht. Servono forze fresche per centrare la salvezza e pianificare la prossima stagione, senza l’inferno della retrocessione. Le ultime notizie sull’Udinese, su questo frangente, le ha riportate il portale calciomercato.com. Secondo la fonte, infatti, i bianconeri sarebbero molto vicini al ritorno di Kwadwo Asamoah.

Asamoah, dall’Udinese… All’Udinese

L’esterno infatti ha già indossato la maglia della squadra friulana, dal 2008 al 2012, anno in cui si trasferì alla Juventus per 9 milioni di euro, in comproprietà. L’anno successivo la Vecchia Signora decise di riscattarlo, convinta dalle prestazioni del giocatore. Nel 2018 il trasferimento all’Inter, a parametro zero. La scorsa stagione è stata la sua ultima in nerazzurro ed ora è svincolato. Si era parlato prima della Sampdoria poi del Genoa, ma nessuna delle due squadre ha affondato il colpo. L’Udinese vuole approfittarne, riportarlo a casa, e l trattativa sembrerebbe essere anche in fase avanzata.