Udinese, mercato: un calciatore lascerà i friulani a gennaio

Notizie Udinese, ecco chi potrebbe lasciare la squadra di Luca Gotti a Gennaio.

Udinese News – Gennaio si avvicina e con lui anche la prossima sessione di mercato. L’Udinese di Luca Gotti deve fare i conti con le solite voci su Rodrigo De Paul, l’argentino è sempre al centro di tante indiscrezioni e voci. Non c’è però soltanto il numero dieci dei friulani a tenere banco in casa bianconera. Anche Mamadou Coulibaly dovrebbe cambiare maglia. Il centrocampista infatti finora non ha giocato molto, Gotti gli ha preferito altri calciatori, da Arslan allo stesso De Paul. In estate era finito nel mirino della Salernitana, che nelle prossime settimane potrebbe decidere di tornare alla carica. Forte anche della volontà dello stesso calciatore che ha intenzione di andare a giocare. E’ attesa un’offerta quindi, prima però la società e il senegalese dovranno trovare l’accordo sul rinnovo contrattuale. Poi il prestito, magari in Serie B, per poi fare ritorno alla base e valutare la sua crescita.

Non c’è solo il mercato in entrata quindi per l’Udinese. Non ci sono solo Branislav Knezevic, calciatore classe 2002, in forza al Macva Sabac, squadra di calcio serba. Ma anche le uscite, dove ovviamente l’attenzione sarà su Rodrigo De Paul e il rinnovato interesse dell’Inter, soprattutto nel caso in cui Eriksen dovesse lasciare i nerazzurri, per accasarsi all’Arsenal. Mamadou Coulibaly in questa stagione ha giocato solo 3 gare, le prime tre di campionato, 2 da titolare per 90′, l’ultima solo uno spezzone di partita. Il senegalese nel 2017 viene acquistato per 2 milioni di euro dall’Udinese, che lo preleva dal Pescara, con cui firma un contratto di cinque anni. Ora all’orizzonte c’è un ritorno nella serie cadetta, la Salernitana monitora la situazione. L’interesse estivo della squadra campana non è mai scemato in questi mesi e potrebbe essere il rinforzo giusto per centrare la promozione.