Udinese-Milan, fischia Di Bello. I precedenti non sorridono ai friulani

La gara tra Udinese e Milan di domenica alle ore 12:30, valevole per la 6° giornata del campionato di Serie A, sarà arbitrata da Marco Di Bello di Brindisi. I precedenti non sorridono ai bianconeri, che in 16 gare hanno collezionato solamente 2 vittorie, mentre i pareggi sono 4. Tante invece le sconfitte, infatti sono 10 i ko dei friulani. Di Bello ha già arbitrato il match Udinese-Milan nel novembre del 2018, gara terminata con il successo con il risultato di 1-0 a favore dei rossoneri grazie al gol di Romagnoli al 97′, e due minuti prima Di Bello aveva espulso il difensore dell’Udinese Nuytinck.