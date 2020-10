Udinese-Milan, i convocati di Pioli. Donnarumma, Rebic e Hauge ok. Castillejo ko

L’allenatore del Milan, Stefano Pioli ha diramato la lista dei calciatori convocati per la gara di domani contro l’Udinese, in programma alle ore 12:30. Torna Donnarumma in porta dopo la positività al Covid, anche Hauge è negativo. Rebic torna dopo l’infortunio, mentre Castillejo non ce la fa. Ecco i giocatori rossoneri che prenderanno parte alla trasferta in Friuli:

Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

Difensori: Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli.

Centrocampisti: Bennacer, Çalhanoğlu, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Ibrahimović, Leão, Maldini, Rebić