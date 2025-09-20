Udinese (4-4-2): Sava; Ehizibue, Kristensen, Solet, Zemura; Atta, Karlstorm, Zarraga, Ekkelenkamp; Bravo, Davis.
Udinese-Milan | Le formazioni ufficiali: Bertola ai box
Manca meno di un’ora al calcio di inizio: Runjaic e Allegri comunicano le formazioni ufficiali per il il match al Bluenergy stadium
A disposizione: Nunziante, Venuti, Goglichidze, Gueye, Zaniolo, Kamara, Bertola, Palma, Buksa, Piotrowski, Kabasele, Miller, Zanoli, Modesto. All. Runjaic
Milan (3-5-2): Terracciano; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Gimenez.
A disposizione: Pittarella, Torriani, Ricci, De Winter, Loftus-Cheek, Nkunku, Athekame, Balentien, Odogu, Bartesaghi. All. Allegri
non perdetevi il live della gara sul nostro sito.
