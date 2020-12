Udinese, Musso: “Attenzione al Torino, vorranno vincere a tutti i costi”

Il portiere dell’Udinese, Juan Musso ha parlato del percorso fatto sin qui dai bianconeri e del prossimo impegno a Torino contro il toro. Queste le sue parole a Il Gazzettino: “Guai a fidarsi della situazione descritta in casa granata, si parla di contestazioni al presidente, anche ai giocatori. È vero, la classifica parla chiaro, penalizza il Toro, ma dove mettiamo la rabbia con cui ci affronterà? La voglia di farcela ad ogni costo? Loro hanno necessità perlomeno di non perdere, per cui mi immagino che metteranno nella contesa tanta cattiveria agonistica, a parte che il Torino dispone anche di buoni giocatori. Quando scendi in campo con l’atteggiamento giusto, puoi farcela; è successo a noi che abbiamo sconfitto la Lazio mentre tutti ci davano soccombenti; senza scordarci delle vittorie estive di Roma con i giallorossi o quella con la Juventus. Anche allora eravamo dati per sconfitti e se avessimo perso la nostra situazione sarebbe diventata assai critica“.