Udinese, Musso fa gli auguri a Buffon ed elogia il portiere della Juventus

In occasione dei 43 anni di Gigi Buffon, Juan Musso ha rivolto un pensiero al portiere della Juventus, elogiandolo

News Udinese - Gigi Buffon compie 43 anni. Il portiere della Juventus nella giornata odierna ha ricevuto tantissimi messaggi da calciatori, ex giocatori e personalità del mondo del calcio. Tanti gli attestati di stima per l'iconico estremo difensore. Tra questi ci sono stati anche gli auguri di Juan Musso, calciatore dell'Udinese: "Ciao Gigi, auguri, sei stato sempre una leggenda e un esempio per tutti noi portieri. Vedo le tue parate e tuo il sorriso, per me è stato un piacere conoscerti di persona, mi hai sorpreso con la tua umiltà e semplicità". Queste le parole dell'argentino, riportate da Tuttosport.

Parole non scontate quelle del portiere dell'Udinese, che ha parlato del collega della Juventus. Juan Musso è uno dei protagonisti di questa stagione della squadra friulana. Diciassette incontri disputati su 19, fuori per due gare soltanto a causa di un'operazione chirurgica. Finora però il calciatore ha incassato 23 reti, riuscendo a mantenere la sua porta inviolata in 4 occasioni. Decisivo anche nell'ultima giornata di campionato contro l'Inter, quando al 23' del primo tempo ha compiuto un autentico miracolo su Lautaro Martinez. Musso infatti ha negato un goal praticamente fatte al numero 10 argentino, dopo l'errore di Becao in fase di costruzione.

Parata fondamentale, che ha contribuito a lasciare il risultato sullo zero a zero. Tra l'altro l'estremo difensore è stato uno degli osservati speciali della gara, proprio dai nerazzurri. Le voci di mercato su di lui si rincorrono da tempo, ed è proprio il club meneghino ad aver messo gli occhi sull'ex Racing Club. Il portiere dell'Udinese potrebbe essere il giocatore scelto dall'Inter per raccogliere l'eredità di Samir Handanovic, 37enne portiere con un passato proprio in Friuli. L'argentino potrebbe ripercorrere la strada fatta proprio dallo sloveno, nel 2012. Quando si trasferì da Udine a Milano, a fronte di un'operazione da 15 milioni di euro che comprendeva anche il cartellino di Davide Faraoni, oggi all'Hellas Verona.