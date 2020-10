Notizie Udinese

UDINE – Pochi giorni fa Juan Musso si è sottoposto ad un intervento chirurgico per mettere a posto il menisco, questo lo terrà lontano dal campo almeno fino a metà novembre. Nel frattempo il portiere dell’Udinese ha continuato a fare il tifo da casa nei confronti dei suoi compagni di squadra. Peccato che ieri i friulani non siano riusciti a fare risultato una sfida importante come quella contro la Fiorentina: