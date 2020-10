Udinese, Musso: “Fa sempre male perdere” – FOTO

Notizie Udinese

UDINE – Al termine della sfida persa contro lo Spezia, Juan Musso ha voluto esprimere tutto il suo rammarico. Per un club come l’Udinese la partita persa in casa contro la compagine ligure potrebbe costare caro al termine della stagione. L’obiettivo dei friulani è anche quest’anno il raggiungimento della salvezza: