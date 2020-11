UDINE – Dopo 19 giorni di stop e 3 partite perse, Juan Musso sta lavorando per rientrare a pieno regime. Il portiere argentino l’anno scorso ha contribuito alla salvezza dell’Udinese e quest’anno vorrà fare lo stesso. L’estremo difensore ha da poco condiviso una foto su Instagram dove ha aggiunto: “Felice di essere tornato in campo. Consapevoli che dobbiamo continuare a lavorare per andare avanti“.