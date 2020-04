Udinese, Musso: “Inter? Fa piacere l’interesse. Se arrivasse una buona proposta ci penserò”

Il portiere dell’Udinese, Juan Musso ha parlato ripercorrendo i suoi inizi di carriera al Racing e ha parlato anche del suo futuro. Queste le sue parole ai microfoni di Racingmaniacos.com:

Sull’interesse dell’Inter: “Ho letto diverse cose sull’interesse dell’Inter, ma non ne so nulla. Ora sono tranquillo perché non è ancora noto quando riprenderà il torneo. Sono contento all’interesse, ma per ora non so nulla. Se arrivasse una proposta interessante sia per me che per il club ci penserò”.

L’Udinese: “Quando è arrivata l’offerta dell’Udinese e ho capito che il Racing sarebbe stato disposto a cedermi, ho sentito che era il momento giusto, soprattutto vista la mia età. Ci ho pensato molto e penso che sia stata una buona decisione”.

Il ruolo del portiere: “La posizione del portiere è difficile perché si gioca sempre. Quello che ho sempre pensato per le riserve, infatti, è di non mollare, in modo da farsi trovare pronti quando arriverà l’occasione di scendere in campo”.

Milito al Racing: “Il cambiamento che ha generato è stato eccezionale. In quel periodo ero in squadra e veder arrivare un ragazzo del genere, così voglioso di vincere qualcosa con il club, fu molto importante. Aveva vinto tutto in Europa, ha portato tantissime energie positive. Parlo ancora con Diego ogni tanto”.

Lisandro Lopez: “Licha è un grande giocatore, ha qualità eccezionali. Vuole sempre vincere e rallegrare le persone, questo si sente negli spogliatoi. Negli spogliatoi è calmo e tranquillo, sempre un ragazzo eccezionale”.

Su un ritorno al Racing: “Al momento fatico a parlare di un futuro lontano perché mi sento ancora un nuovo arrivato in Italia. Ovviamente mi piacerebbe tornare al Racing in futuro, ma non vorrei generare aspettative, oggi non è un’opzione che considero”.