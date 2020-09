Il portiere dell’Udinese, Juan Musso ha commentato la sconfitta all’esordio contro l’Hellas Verona. L’1-0 contro i veneti non ha fatto cominciare nel migliore dei modi la nuova stagione. Questo il post dell’estremo difensore bianconero: “La rabbia per non poter vincere. La tranquillità di sapere che siamo sulla strada giusta. Questo è appena iniziato!“.