Udinese, Musso: “Lavoro tanto per farmi trovare pronto quando serve”

Juan Musso, ancora una volta fondamentale, parla a Udinese Tv della vittoria sul Sassuolo:

“Lavoro tanto per essere concentrato e pronto per tutti quei momenti che sai che arrivano in una partita. Continuo sempre a crescere e a provare a migliorare ed è una gioia quando vedo la squadra avere tanta fiducia. Non tutto è perfetto ma vedo cose molto interessanti. Questi 3 punti erano importanti per dimostrare continuità e per aiutare a tracciare la strada che dobbiamo percorrere”.