Udinese, Musso: “Mi fido dei miei difensori. Dybala? Giocatore fantastico”

Il portiere dell’Udinese, Juan Musso ha parlato alla vigilia della gara contro la Juventus. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “Mi fido tanto dei miei difensori e di tutta la squadra perché difendiamo e attacchiamo come collettivo. Col giusto atteggiamento possiamo fermare chiunque, anche Ronaldo. Lui rimane fortissimo. La classifica marcatori? Non so se vincerà lui o Immobile. Hanno fatto un percorso incredibile entrambi. Dybala? E’ un giocatore fantastico, che mi piace sfidare perché ti mette alla prova e ti costringe a dare il massimo. Ho tanta fiducia per domani, la squadra ha trovato il giusto atteggiamento. Faremo una grande prestazione“.