Udinese, Musso ricorda il suo esordio friulano – VIDEO

UDINE – Juan Musso ha ricordato su Instagram il suo esordio con la maglia dell’Udinese:

“Non dimenticherò mai il giorno in cui ho esordito in Udinese. Avevo messo piede in Europa credendo che tutto sarebbe arrivato più velocemente ma una fessura al dito di una mano mi ha costretto ad aspettare fino alla giornata 10 del torneo. Genova, stadio Luigi Ferraris, tuffatore verde e tanta pioggia. Pareggiamo 2 a 2. Sono tornato a casa felice. Due anni dopo, posso solo dire che sono estremamente orgoglioso di difendere questa maglia”.