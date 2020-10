Udinese, Musso: “Sto bene, spero di rientrare al più presto possibile”

Il portiere dell’Udinese, Juan Musso ha parlato nel giorno della gara contro il Vicenza in Coppa Italia. L’argentino ha rassicurato sulle sue condizioni e scalpita per tornare tra i pali. Queste le sue parole ai microfoni di Udinese Tv: “Sto bene. Sono contento di essere qui, ho vissuto due anni bellissimo. Spero di rientrare al più presto, non mi pongo limiti ma non posso fare una data. La squadra ha il morale alto, non ha senso preoccuparsi, fa buon calcio. Abbiamo giocatori forti, il campionato è appena iniziato, abbiamo tanta motivazione. I ragazzi sono carichi, sentono la maglia. Oggi è una partita difficile, ma chi scenderà in campo cercherà di sfruttare l’opportunità. Il pubblico? E’ un peccato che i tifosi non ci siano, ci aiutano sempre tanto. Ma la situazione è difficile, speriamo che il calcio vada avanti“.