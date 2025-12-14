Udinese-Napoli 1:0 | Tre punti portati dall’Olanda: le pagelle

Il metronomo dei friulani non ha trovato tanto spazio e questo lo ha messo in condizioni molto nascoste per incidere sulla gara. Commette un fallo che porta all'annullamento del secondo goal di Zaniolo ma comunque non è stata una gara da Horror

Zaniolo

Si è mosso tanto senza trovare conclusioni di rilievo nel primo tempo. Le sue iniziative sono risultate più efficaci e le azioni più pericolose della gara sono derivate da lui. Al 67esimo si ritrova a stoppare in area di rigore ma il tiro va a lato della porta e dopo un minuto netto sigla il goal del vantaggio spaccando la porta. Anche questa rete viene annullata perché Karlstrom ha commesso fallo nella pressione che ha portato al goal.