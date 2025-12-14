Udinese-Napoli 1:0 | Tre punti portati dall’Olanda: le pagelle

Okoye—
Non è stato chiamata in causa nel primo tempo amministrando bene il gioco con i piedi
udinese
Voto 6
Salvataggio nell'area piccola degno di lode come se fosse un goal. Runjaic lo schiera quinto a sinistra per via delle emergenze e se l'è cavata molto bene.
Voto 6+
Solita amministrazione per il francese che rimane attento nel primo tempo concedendo poco. Nella seconda frazione sfoggia poca fantasia ma tanta solidità. Si addormenta su Lucca che mette un pallone al centro e per una casualità unica Hojlund si mangiato un goal da meno di un metro.
Voto 6-
Il duello con Holjund non è stato facile da gestire. Buon primo tempo per il centrale bianconero. Nel secondo tempo rimane vigile sui palloni aerei messi da Politano
Di rientro dall'infortunio come titolare il danese gestisce bene Lang che si è mosso in molte zone del campo.
Voto 6
Grande quantità di corsa per duellare con Spinazzola. Non ha mollato un centimetro nemmeno nel secondo tempo
Voto 6
Primo tempo un po' anonimo per il centrocampista polacco. Nella seconda frazione si aprono gli spazi ed è proprio lui a beccare una traversa ravvicinata parata Milinkovic-Savic
Voto 6+
Il metronomo dei friulani non ha trovato tanto spazio e questo lo ha messo in condizioni molto nascoste per incidere sulla gara. Commette un fallo che porta all'annullamento del secondo goal di Zaniolo ma comunque non è stata una gara da Horror
Voto 5.5
Attivo e prorompente durante la prima parte di gara. Forse il centrocampista più pericoloso dell'Udinese e non a caso trova un eurogoal da fuori area che regala il vantaggio ai friulani
Voto 7
Si è mosso tanto senza trovare conclusioni di rilievo nel primo tempo. Le sue iniziative sono risultate più efficaci e le azioni più pericolose della gara sono derivate da lui. Al 67esimo si ritrova a stoppare in area di rigore ma il tiro va a lato della porta e dopo un minuto netto sigla il goal del vantaggio spaccando la porta. Anche questa rete viene annullata perché Karlstrom ha commesso fallo nella pressione che ha portato al goal.
Voto 6
Molto difficile la gara per l'inglese che ha due avversari sul "groppone": Beukema e Rahmani. Proprio loro due perdono Davis nel tiro di Bertola respinto da Milinkovic-Savic: tapin che porta al vantaggio per 1 a 0 che poi viene annullato per fuorigioco.
Voto 6
Buksa: SV
Ehizibue: SV
Goglichidze: SV
Bravo: SV
Zarraga: SV
La scelta di Bertola come esterno si è rivelata una mossa difensiva ma che poi anche in fase offensiva ha consentito di creare qualcosa. Grande approccio all'inizio della gara e ottima interpretazione del match
Voto 6+
