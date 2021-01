Udinese-Napoli, Gotti: “Ripartiamo dal secondo tempo di Bologna”

UDINE – Dopo il pareggio ottenuto in casa del Bologna, l’Udinese si prepara a tornare in campo per la diciassettesima giornata di campionato. Domani pomeriggio arriverà il Napoli alla Dacia Arena e la compagine friulana, reduce da un solo punto nelle ultime tre partite, dovrà assolutamente provare ad ottenere un risultato positivo per riallontanarsi dalla zona più calda della classifica. Mister Luca Gotti ne ha parlato in conferenza stampa: “A Bologna non mi è piaciuto il primo tempo. L’approccio non è stato del tutto sbagliato, ma ci siamo un po’ persi dopo i primi quindici minuti. È stata semmai la gestione dei due periodi di svantaggio a non lasciarmi soddisfatto. La ripresa invece è stata molto diversa, abbiamo spinto di più e abbiamo trovato il gol del 2-2. E’ da quel secondo tempo che dobbiamo ripartire. Anche domani dovremo scendere in campo avendo piena consapevolezza delle nostre qualità e dei nostri limiti; servirà una grande prestazione per portar via punti contro un avversario forte come il Napoli. Ci sono stati tanti impegni ravvicinati, mi auguro che per domani i calciatori avranno recuperato le loro energie. Poi ci saranno sei giorni prima della gara successiva e avremo modo di recuperare meglio”.

SUL NAPOLI – “Mercoledì mentre tornavamo a Udine da Bologna abbiamo visto assieme la partita contro lo Spezia. E’ stata un po’ anomala, di quelle estreme, perché il numero e il tipo di occasioni che ha avuto il Napoli per vincere, con la beffa poi di perdere nel finale, raramente si vedono in Serie A. Cercheremo di andare a toccare i loro punti deboli”.

SU FORESTIERI – “Il suo infortunio contro il Bologna ci ha penalizzati. Ieri ha svolto una parte di allenamento con il resto della squadra. Oggi valuterò la sua condizione e vedrò se ci sono stati dei miglioramenti. Purtroppo in questo periodo ci stanno colpendo tanti infortuni”.