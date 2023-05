Udinese-Napoli | TOP e FLOP: non ci sono dubbi, siete d’accordo?

Il flop del match è Lazar Samardzic. Diventerà un fenomeno, questo ormai è chiaro, ma oggi non è mai riuscito a incidere, sparendo nel marasma del centrocampo partenopeo. Oggi, però, non ha messo in mostra le sue innate qualità. Cerca di aiutare la squadra con la sua tecnica, ma soffre e non poco la fisicità di Zambo Anguissa. Non riesce mai a essere pericoloso in zona offensiva. Può fare molto di più, ma da sottolineare il suo apporto in fase contenitiva.