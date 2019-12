Udinese, nessuna proroga sulle vacanze epr gli stranieri

Udinese in sosta, che dev’essere rigenerante sia livello fisico sia mentale. La ripresa avverrà domenica 29, quando Gotti in un inusuale allenamento serale al Bruseschi inizierà a prepara la trasferta di Lecce che si annuncia come uno spartiacque di inizio anno per col cammino bianconero.

Non ci saranno proroghe sul rientro per quei giocatori (vedi DE Paul o Musso) che andranno in patria.

Intanto Samir è invece rimasto a Udine per la riabilitazione: il brasiliano sarà l’unico assente lepre la gara in Salento.