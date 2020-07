Udinese, Nestorovski: “I piccoli dettagli hanno deciso la partita, meritavamo il pareggio”

L’attaccante bianconero parla ai microfoni del canale ufficiale al termine del match contro la Sampdoria:

“In campo ci sentivamo bene. Poi i piccoli dettagli hanno deciso la partita. Ovviamente il gol nel finale del primo tempo ha dato nervosismo a noi e carica a loro. Siamo stati sfortunati perché meritavamo un pareggio. Ora dobbiamo recuperare le energie e guardare alla prossima sfida. Giocheremo con una grande squadra e dovremo prepararci bene per andare a prendere punti. Noi non guardiamo la classifica, prendiamo forza dal gruppo. Sappiamo di essere una grande squadra e guardiamo partita per partita”.