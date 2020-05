Udinese, Nestorovski: “Il mister mi ha chiamato durante il lockdown, è stato un bel gesto”

L’attaccante dell’Udinese, Ilija Nestorovski ha parlato della sua esperienza in maglia bianconera e dello stop del campionato. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “Durante il lockdown mister Gotti mi ha chiamato perché sapeva che ero da solo, è stato davvero un bel gesto. Ho scelto subito l’Udinese, è una delle società più organizzate in italia, con un grande certo sportivo. Il mio idolo? Sono io! Non posso dire Ronaldo o Messi, questi sono di un altro pianeta, quindi dico che sono l’idolo di me stesso”.