Udinese, Nestorovski: “Questa è una squadra forte. Grandissima soddisfazione”

Il “man of the match” della sfida tra Udinese e Torino, Ilija Nestorovski ha commentato il match. Il macedone ha messo a segno le rete che ha permesso ai friulani di superare i granata 3-2. Queste le sue parole ai microfoni di Udinese Tv: “È una grandissima soddisfazione, dopo aver giocato molto bene per un’ora e aver fatto due gol ne abbiamo presi due stupidi in due minuti ma siamo stati bravi a tornare subito in vantaggio e portare fino alla fine quella che per noi è una grande vittoria. Io personalmente mi alleno sempre al massimo e oggi speravo di avere un’occasione, l’ho avuta e ho segnato il gol della vittoria quindi nella prossima partita spero di trovare un po’ più di spazio. Questa è una squadra forte, lo vediamo tutti che giochiamo a calcio e che non è più l’Udinese degli anni scorsi. Sappiamo cosa vogliamo in campo, giochiamo bene e speriamo di poter continuare a regalare soddisfazioni ai nostri tifosi, sperando anche di rivederli presto“.