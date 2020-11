Udinese, Nestorovski: “Vittoria importantissima con la Macedonia, aspetto il mio momento anche in bianconero”

L’attaccante dell’Udinese, Ilija Nestorovski ieri ha ottenuto uno storico successo con la nazionale della Macedonia vittoriosa sulla Georgia per 1-0 grazie alla rete di Pandev. I macedoni raggiungono la qualificazione a Euro 2021. Queste le parole soddisfatte dell’ex Palermo ai microfoni di Udinese Tv: “Quella con la Georgia è stata una vittoria importantissima, perché ci ha consentito di portare la Macedonia all’Europeo, dopo che per 30 anni non c’era mai riuscita. Abbiamo scritto la storia del nostro Paese. Ora sono carico e spero, una volta rientrato a Udine, di far bene anche in bianconero.

Abbiamo festeggiato alla grande la vittoria. Adesso ci spettano due partite nel girone di Nations League dove faremo del nostro meglio. Ogni giorno do il mio cento per cento, aspetto la mia opportunità con l’Udinese e sono sempre pronto quando vengo chiamato in causa“.