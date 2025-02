Il ruolo di terzino “puro” in una difesa a quattro (assieme a quello di “quinto” in una difesa a 5), gli dona molto bene. La capacità di interpretazione di tale ruolo è stata particolarmente affascinante, specie considerando da quanto Ehizibue non scendeva in campo.

Partire come titolare non è mai facile eppure non è sembrato un problema per il ragazzo olandese che a colpi di incursioni, palle conquistate e cross fatti, ha messo in difficoltà la difesa toscana. Ovviamente Runjaic avrà la giusta precauzione per la tutela della salute di Ehizibue. Per adesso tutto l'ambiente friulano è contento di aver ritrovato un elemento fondamentale per l'Udinese.