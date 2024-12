Udinese News – Marino su Bijol: “Ha i piedi da centrocampista..” Le parole

“Bijol è un giocatore da Napoli? L’ho portato ad Udine, in Russia giocava da centrocampista. Il gol che ha segnato a Monza fa emergere le sue caratteristiche, si vede come esce palla al piede, è un difensore con i piedi da centrocampista". Marino chiude dicendo : "Ha fatto un gol da mezzala, è un giocatore che nel Napoli ci potrebbe stare molto bene”.

Ecco che la telenovela infinita sul futuro di Bijol sembra non finire mai. Ad oggi la squadra che sembra essere in vantaggio su di lui è proprio l'Inter. Ai neroazzurri manca un difensore centrale giovane con cui sostituire De Vrij o Acerbi, pertanto Marotta non vuole privarsi del talento sloveno. Nelle ultime settimane anche il Napoli sembra essere interessato alla questione. Conte non vuole fare affidamento solo a Rrahmani e Buongiorno. Per avere le notizie di mercato su Bijol, ecco le ultime: Marotta lo vuole a tutti i costi <<<