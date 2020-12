Udinese, nome nuovo per la prossima sessione di mercato invernale

ULTIME NOTIZIE UDINESE

Udinese News – Si avvicina la prossima sessione invernale di mercato, si avvicina gennaio, e l’Udinese ha intenzione di regalare qualche rinforzo a Luca Gotti. Secondo quanto riporta il porta tuttomercatoweb, la società friulana avrebbe messo nel mirino un trequartista in forza al Macva Sabac, squadra di calcio serba. Si tratta di Branislav Knezevic, calciatore classe 2002. Il giocatore però non piace solo ai bianconeri, anche in Bundesliga si sono accorti di lui. Il Mainz infatti è sulle sue tracce. L’Udinese però nelle prossime settimane potrebbe decidere di sferrare l’affondo decisivo, per regalare una nuova alternativa al suo tecnico. Gennaio si avvicina.