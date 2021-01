Udinese, nonostante il campionato, non si attenuano le voci di mercato

Udinese News – Nonostante il campionato, il mercato tiene banco anche in piena finestra invernale.

Udinese News – De Maio saluta l’Udinese?

Le ultime indiscrezioni di mercato su Sebastien De Maio, riportate da Sportitalia, raccontano dell’interesse del Crotone e del Genoa sul centrale bianconero. Per il momento però il calciatore non sembrerebbe essere poi troppo interessato ad una possibile partenza, anzi. Preferirebbe restare a Udine. La società friulana però aspetta offerte concrete.

Per i rossoblu, in un certo senso, si tratta di un ritorno di fiamma dato che il difensore ha già giocato con il Genoa. Mentre il Crotone è alla ricerca di rinforzi per la corsa salvezza e avrebbe individuato nel francese l’innesto giusto.

Non c’è solo De Maio, nuove voci sul futuro di Lasagna

Lo avevamo già riportato, Kevin Lasagna piace a tante squadre. Nei giorni scorsi Gianluca Di Marzio, noto giornalista di Sky Sport, ha parlato di un interessamento della Fiorentina. La Viola è in cerca di un centravanti e vorrebbe acquistare uno fra l’attaccante dell’Udinese e Caicedo. Il vice Immobile, adesso titolare a causa dell’infortunio di Correa, sta facendo molto bene. Inzaghi e la società biancoceleste hanno dimostrato di non essere molto interessati a volerlo cedere. Al tempo stesso, però, il giocatore bianconero piace tanto ad almeno altre due società italiane. Stando a ciò che riferisce Tuttomercatoweb, sulla punta avrebbero puntato gli occhi anche l’Hellas Verona e il Benevento. Servirà però un’offerta davvero importante per strappare il giocatore a Gennaio al patron Pozzo. I tanti infortuni hanno decimato il reparto avanzato bianconero, la cessione di Lasagna non arriverà ‘a cuor leggero’. Senza dimenticare che l’Udinese è notoriamente una ‘bottega cara’. Cedere il cartellino della punta equivarrebbe a doverne comprare un’altra. Non è da escludere che qualcosa possa accadere ma è molto difficile.