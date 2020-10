Udinese, nuova stagione problemi vecchi: mancano i goal

UDINE – La stagione è nuova ma i problemi sono vecchi, l’Udinese di Luca Gotti non riesce a segnare e questo rispecchia la posizione in classifica. Nonostante il talento non manchi e nemmeno i bomber in grado di gonfiare la rete, la formazione bianconera è ancora una volta tra le meno prolifiche della Serie A. A quota cinque reti messe a segno, i bianconeri sono penultimi insieme al Crotone e prima del Genoa. C’è da considerare però che i calabresi sono stati promossi di recente nella massima divisione, mentre i liguri hanno avuto più di qualche indisponibilità per il Covid-19. Questo pomeriggio gli uomini di mister Gotti scenderanno in campo per sfidare il Vicenza in Coppa Italia. Contro la compagine di Serie B i friulani potrebbero trovare le giuste motivazioni per affacciarsi con fiducia ai prossimi impegni.