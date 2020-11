Udinese, Nuytinck: “Giocando così potremo cominciare a vincere”

Bram Nuytinck ha parlato ai microfoni di Udinese Tv al termine del pareggio col Sassuolo: “Io penso che dovremmo giocare sempre in questo modo. Sicuramente è stata una partita difficile perché giocavamo contro una grande squadra ma oggi abbiamo fatto molto bene, siamo stati compatti e abbiamo giocato di squadra. Anche nella scorsa stagione abbiamo fatto delle grandi partite nella seconda parte del campionato e le abbiamo fatte giocando di squadra. Abbiamo ottenuto un buon punto e dobbiamo continuare a giocare così. Loro hanno degli attaccanti di grandi qualità ma abbiamo giocato bene, concedendo poco e non lasciandoli creare. Giocando così e partendo dalla difesa, possiamo iniziare a vincere qualche partita in più“.