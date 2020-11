Udinese, Nuytinck: “Ibrahimovic è impressionante sia come personalità che fisicamente”

Il difensore dell’Udinese, Bram Nuytinck ha parlato al quotidiano olandese De Volkstrant che ha dedicato uno speciale all’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic. Queste le parole del centrale bianconero sul campione svedese: “Il Milan è Zlatan, è una squadra incomparabile a prima da quando è tornato. C’è qualcosa di diverso, prende palle a due metri d’altezza con il piede, con la massima facilità. Giocare contro di lui è difficile oggi come lo era in precedenza. E poi tutti i giocatori lo ascoltano, è impressionante sia per personalità che per fisico“.