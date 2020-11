Udinese, Nuytinck: “Perdere così è dura. Abbiamo commesso errore gli ultimi 10 minuti”

Il difensore dell’Udinese, Bram Nuytinck ha commentato la sconfitta contro la Fiorentina in Coppa Italia. Queste le sue parole ai microfoni di Udinese Tv: “Abbiamo commesso degli errori negli ultimi 10 minuti ed anche con il Genoa è accaduto lo stesso e alla fine abbiamo preso un gol banale. Sono felice di essere tornato e mi sento bene ma quando perdiamo così è dura. Io credo che comunque stiamo crescendo ogni settimana, sia negli allenamenti che in partita, dove stiamo provando a proporre un po’ di più. Io sicuramente penso prima a difendere ma voglio anche andare avanti, però stiamo crescendo e dobbiamo crederci tutti. Abbiamo una rosa di qualità e questo è un fattore determinante per noi“.