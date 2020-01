Le parole del difensore olandese ai microfoni di Udinese Tv:

“Mi sento bene con la squadra e fisicamente mi sento al top. La settimana scorsa ci siamo detti che questa partita dovevamo vincerla, era molto importante e i tre punti sono incredibili.

Come mi sono trovato nella difesa a quattro? In realtà non ho fatto il terzino vero e proprio perché avevo davanti Lasagna che era sinistro. Anche io ero sinistro ma un po’ più centrale”.