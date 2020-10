Udinese, Nuytinck vicino al rientro. La società vuole il rinnovo

Il difensore dell’Udinese, Bram Nuytinck procede a grandi falcate verso il rientro. Dopo l’elongazione del quadricipite riportata qualche settimana fa l’olandese tornerà al centro della difesa a tre di Gotti. Intanto secondo quanto riporta il Messaggero Veneto il club friulano avrebbe pronta la proposta di rinnovo triennale da sottoporre al difensore orange. Il contratto di Nuytinck scade nel 2021 e l’Udinese vuole blindare il pilastro della difesa. Intanto il “generale” scalpita per il rientro, manca davvero poco per rivederlo in campo.