Udinese, occhi su un difensore inglese che gioca in Championship

Udinese News – Tra campionato e mercato, l’Udinese si divide tra il campo di gioco e i tavoli delle trattative. I bianconeri devono fare i conti con le tante assenze in questo periodo per gli infortuni, Jajalo e Pussetto ne avranno per molto, entrambi sono reduci da interventi chirurgico al ginocchio. Per l’argentino questa stagione è già finita. Stefano Okaka, inevece, dovrebbe tornare a fine mese, diversa la situazione di Gerard Deulofeu, che viene monitorata giorno dopo giorno.

Notizie Udinese – Piace Ben Davies, difensore del Preston. Concorrenza al Celtic

L’Udinese però, per bocca di Pierpaolo Marino, ha smentito le voci che vedevano i friulani interessati ad un nuovo attaccante. Niente innesti per il reparto avanzato, discorso diverso, forse, per la difesa. I bianconeri infatti hanno messo nel mirino Ben Davies, difensore centrale del Preston e di nazionalità inglese. Il calciatore può adattarsi a giocare anche sulla fascia sinistra, da terzino. La sua duttilità tattica, oltre al contratto in scadenza quest’estate, hanno attirato l’attenzione anche del Celtic di Glasgow. Gli scozzesi devono fare i conti con le voci di mercato sulla possibile partenza di Ajer e sono alla ricerca di un sostituto.

Chi è Ben Davies?

Cresciuto nel settore giovanile del Preston fa il suo esordio in prima squadra il 21 febbraio 2013. Piede mancino e come detto la capacità di ricoprire più ruoli. Un innesto che potrebbe rivelarsi davvero utile, visto il modulo adottato da Luca Gotti in questa stagione, il 3-5-2. Centrale nei tre, o il più esterno a sinistra della line difensiva. All’occorrenza potrebbe anche essere adattato a tutta fascia. La concorrenza però potrebbe far lievitare il costo dell’operazione, non tanto per il cartellino, quanto per l’accordo con il calciatore. Ben Davies in questa stagione, in campionato, ha disputato 15 partite mettendo a referto anche un assist, contro il Norwich.